Собянин: Москва готова преодолеть санкции в фармацевтической отрасли

— Создается фармкластер мирового уровня, и когда нам говорят о том, что грозят нас отключить от импортных лекарств, и сегодня это обсуждается в Евросоюзе, американцы пытаются новые санкции объявить, когда запретить вообще все, включая медицину, мы не ждем — мы готовимся, — заявил он.