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Собянин: Москва готова преодолеть санкции в фармацевтической отрасли

Москва готова преодолеть санкции в фармацевтической отрасли. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

Собянин: Москва готова преодолеть санкции в фармацевтической отрасли
© вечерняя москва

— Создается фармкластер мирового уровня, и когда нам говорят о том, что грозят нас отключить от импортных лекарств, и сегодня это обсуждается в Евросоюзе, американцы пытаются новые санкции объявить, когда запретить вообще все, включая медицину, мы не ждем — мы готовимся, — заявил он.

Кроме того, на решение всех задач, которые власти города ставят перед собой, у столицы уже имеются необходимые ресурсы, передает агентство городских новостей «Москва».

Москва предоставляет частным медицинским учреждениям помещения в аренду по льготным ставкам, в настоящее время с ними уже заключен 191 договор, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, за последние три года частные медицинские организации смогли сэкономить в рамках системной поддержки уже 1,6 миллиарда рублей, пояснил заммэра. Данные компании могут использовать сэкономленные на аренде средства для развития и улучшения оказываемых населению услуг.

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