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Собянин рассказал о снижении загруженности дорог Москвы благодаря системе хорд

Введение системы хорд снизило загруженность дорог на 20 процентов, а также улучшило экологию столицы. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о снижении загруженности дорог Москвы
© вечерняя Москва

— Только одна система вот этих хорд на 20 процентов снижает пробки в Москве, на 20 процентов улучшает экологию и, соответственно, конечно, в целом транспортную ситуацию в Москве, — сказал глава города в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

По его словам, практически все хорды уже работают. Оставшуюся, Юго-Восточную, планируется запустить в 2023 году.

Собянин отметил, что 45 процентов сооружений являются заново созданной инфраструктурой. Речь идет о мостах, тоннелях, путепроводах и развязках.

Мэр также сообщил, что строительство МСД завершится уже в 2023 году. Создание МСД и Южной рокады завершит формирование системы хордовых магистралей столицы — по сути, Четвертого транспортного кольца в средней части города, являющегося альтернативой МКАД, ТТК и проезду через исторический центр.

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