Собянин рассказал о снижении загруженности дорог Москвы

— Только одна система вот этих хорд на 20 процентов снижает пробки в Москве, на 20 процентов улучшает экологию и, соответственно, конечно, в целом транспортную ситуацию в Москве, — сказал глава города в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».