Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве промоют после зимы

"В рамках месячника по благоустройству проводим масштабные работы по промывке инженерных сооружений, улиц и общественных пространств, фасадов зданий и памятников. В ночь с пятницы на субботу проведем промывку одной из самых известных столичных достопримечательностей - Триумфальной арки, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года", - сказал Бирюков.