Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве промоют после зимы

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы Триумфальную арку на Кутузовском проспекте. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству проводим масштабные работы по промывке инженерных сооружений, улиц и общественных пространств, фасадов зданий и памятников. В ночь с пятницы на субботу проведем промывку одной из самых известных столичных достопримечательностей - Триумфальной арки, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что очистку сооружения проведут по определенной технологии: вначале памятник промоют водой, после чего нанесут на поверхности нейтральное моющее средство, образовавшуюся пену смоют с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.
"Особое внимание специалисты уделят скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, каждую из них очистят вручную мягкими кистями. Работы займут около шести часов, их выполнит бригада из восьми человек, задействуют автовышку и поливомоечную машину. На промывку монумента потребуется примерно 15 кубометров воды и пять литров нейтрального моющего средства", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в общей сложности до конца апреля коммунальные службы промоют порядка 2 тыс. инженерных сооружений и более 1,1 тыс. памятников.