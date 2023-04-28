Майские праздники 2023 в Москве: где парковаться бесплатно, как работают поликлиники, почта и транспорт

В предстоящие майские праздники городские службы Москвы перейдут на усиленный режим работы, а также изменится расписание электричек и график приема в поликлиниках. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В мае россияне по традиции отмечают 1 мая (Праздник весны и труда) и День Победы. В этом году длительные майские каникулы не предусмотрены. В общей сложности, в мае будет 11 нерабочих дней, из них 8 придутся на выходные.

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В Праздник весны и труда россияне смогут отдыхать три дня: 29, 30 апреля и 1 мая.

Второй период больших выходных связан с Днем Победы. Отдых продлится с 6 по 9 мая.

Транспорт

Большие выходные скажутся на движении электричек в Москве и Подмосковье. Так, 29 - 30 апреля и 6 - 8 мая пригородные поезда будут ходить по расписанию субботы, а 1 и 9 мая - по расписанию воскресенья.

В майские праздники изменятся также дни курсирования нескольких экспрессов между Москвой и станциями Раменское, Рязань-1, 2, Куровская, Шатура, Калуга-1, Тула-1, Серпухов, Владимир, Петушки, Александров, Железнодорожная, Крутое и Большая Волга.

При этом горожан и жителей области ждут дополнительные экспрессы:

на Казанском направлении: 1 и 9 мая – № 7195 Куровская – Москва (отпр. в 16.00), № 7196 Москва – Шатура (в 18.14), 2 и 10 мая – № 7021 Рязань-1 – Москва (в 3.30);

на Курском направлении с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая: № 7031 Москва – Тула-1 (в 10.21) и № 7030 Тула-1 – Москва (в 13.47);

на Павелецком направлении 29 апреля и 6 мая № 7305/7307 Москва – Венев – Узловая-1 (в 8.10).

В День Победы 9 мая появится дополнительная остановка на платформе Поклонная в расписании 19 пригородных поездов Киевского направления.

Парковки

В праздничные дни 1, 8 и 9 мая стоянки на всех улицах Москвы будут бесплатными. А 30 и 7 мая парковку необходимо будет оплачивать только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом стоянки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме, несмотря на праздники.

Напомним, что ранее парковать бесплатно автомобили на улицах Москвы можно было с 1 по 7 января. При этом, 8 января действовали воскресные правила. Так, россияне должны были платить только на тех участках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час.

Поликлиники и травмпункты

Несмотря на праздничные дни, москвичи и гости столицы смогут получить квалифицированную медпомщь. Поликлиники, как взрослые, так и детские будут работать 29 апреля и 6 мая по графику субботы, а 30 апреля, 7 и 8 мая - по графику воскресенья. При этом 1 и 9 мая заболевших будут ждать дежурные врачи.

Травмпункты для взрослых – с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая включительно работают по графикам поликлиник (в часы работы поликлиник или круглосуточно).

А травматологические отделения детских поликлиник с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая принимают пациентов с 8.00 до 22.00.

Пенсии

Городские доплаты к пенсиям, пособия и другие социальные выплаты в мае 2023 года будут выдавать через отделения почтовой связи с 3 по 17 мая. При этом их доставка в «старой» Москве 4 мая будет вестись и за 4, и за 7 мая, а 5 мая - за 5 и 9 мая. В Новой Москве пособия принесут с 3 по 18 мая.

На почте же посылки и пенсии свободно можно будет получить со 2 по 7 мая. 8 мая посетителей будут обслуживать по графику воскресенья, за исключением круглосуточных отделений. А 1 и 9 мая у почтовых отделений выходные дни, за исключением круглосуточных.

Экстренные службы будут работать в обычном режиме. Владельцы домашних телефонов могут обратиться за помощью по номерам 01- пожарная охрана, 02- полиция, 03 - скорая медицинская помощь, 04 – газовая служба и 051 – бесплатная круглосуточная психологическая помощь. С мобильных телефонов необходимо набрать номер 112.