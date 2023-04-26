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Сергей Собянин поздравил победителей Всероссийской олимпиады по русскому языку

В финале Всероссийской олимпиады по русскому языку столичные школьники смогли набрать наибольшее количество баллов. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин поздравил победителей Всероссийской олимпиады по русскому языку
© Вечерняя Москва

По его словам, трое ребят стали абсолютными триумфаторами состязания уже второй год подряд. Всего у сборной Москвы на прошедшей олимпиаде — 16 дипломов победителей и 56 — призеров.

— Задания были нестандартными, например: разгадать алгоритм трансформации слов, исходя из их морфемного состава, перевести и проанализировать древнерусский текст. Молодцы, ребята, поздравляю!, — написал Сергей Собянин в Telegram-канале.

Победители и призеры финала Всероссийской олимпиады по русскому языку смогут в дальнейшем поступить в любое высшее учебное заведение страны на направления по профилю состязаний без экзаменационных испытаний.

На заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по экологии и праву победили 28 москвичей, еще 115 участников из столицы стали призерами. Ребята проверили свои знания в двух испытаниях. В первом школьники выполняли теоретические задания, а во втором создавали проект по предложенной проблематике.

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