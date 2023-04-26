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1 час назад

Московский зоопарк выпустил в природу десять летучих мышей

Вечерняя Москва

Вечером, 25 апреля, в столичном зоосаде выпустили в природу 10 летучих мышей, который перезимовали в Центре реабилитации рукокрылых. Об этом сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Московский зоопарк выпустил в природу десять летучих мышей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В Центр попадают летучие мыши, которые были травмированы или просто не нашли хорошее место для зимовки. Сотрудники Центра откармливают зверьков, при необходимости лечат и отправляют в спячку — в холодильники. За этот осенне-зимний сезон к нам попало рекордное количество мышей — больше 400! — рассказала она.

Ежегодно весной при хорошей погоде и появлении летающих насекомых, которыми питаются летучие мыши, зверьков выпускают в природу небольшими партиями. Предварительно их окольцовывают, чтобы в дальнейшем мышей можно было идентифицировать, написал Акулова в своем Telegram-канале.

Также стало известно, что в Московском зоопарке впервые в этом году вышли на пруд кудрявые и розовые пеликаны. Когда для птиц открыли проход к пруду, первым вышел самопровозглашенный кудрявый «пеликаний предводитель» Матвей. В свою очередь розовые пеликаны решили выйти к водоему после обеда.

Новости Москвы,Светлана Акулова,
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