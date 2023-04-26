Московский зоопарк выпустил в природу десять летучих мышей

— В Центр попадают летучие мыши, которые были травмированы или просто не нашли хорошее место для зимовки. Сотрудники Центра откармливают зверьков, при необходимости лечат и отправляют в спячку — в холодильники. За этот осенне-зимний сезон к нам попало рекордное количество мышей — больше 400! — рассказала она.