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42 минуты назад

В Москве построят шесть новых ледовых арен

Mos.ru

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в столице строится шесть спорткомплексов. В них горожане смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием, керлингом и другими ледовыми видами спорта. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве построят шесть новых ледовых арен
Фото: Mos.ruMos.ru

«Город без торгов выделил застройщикам в аренду свыше 11 гектаров земли для возведения спортивных объектов, в составе которых появятся крытые катки или ледовые арены. Договоры заключены на пять-шесть лет. Площадь сооружений превысит 100 тысяч квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что сегодня в столице реализуется 21 спортивный масштабный инвестпроект. В городе появятся ледовые арены, бассейны, фитнес-центры, залы для игровых видов спорта и другие объекты.

«Ледовые комплексы возводятся в столице как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Так, в Тропарево-Никулине появится спортивный учебно-тренировочный комплекс площадью 4,7 тысячи квадратных метров. В его составе будут ледовые площадки, тренажерные залы, зал хореографии, массажные кабинеты, спортивный магазин и музей. В Некрасовке завершается возведение здания с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной для воркаута площадью более 20 тысяч квадратных метров. В Куркине построят хоккейную арену площадью 10 тысяч квадратных метров», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества МаксМаксим Гаман.

Кроме того, еще один спортивный объект, включающий крытый каток, строится в Северном Бутове, а два — в Хорошево-Мневниках.

Масштабные инвестиционные проекты — это особый статус. Получить его могут производственные комплексы, инновационные центры, объекты здравоохранения, транспортной инфраструктуры и спорта. Для возведения таких объектов город с 2016 года предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов.

Новости Москвы,Максим Гаман,Владимир Ефимов,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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