В Москве построят шесть новых ледовых арен

«Ледовые комплексы возводятся в столице как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Так, в Тропарево-Никулине появится спортивный учебно-тренировочный комплекс площадью 4,7 тысячи квадратных метров. В его составе будут ледовые площадки, тренажерные залы, зал хореографии, массажные кабинеты, спортивный магазин и музей. В Некрасовке завершается возведение здания с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной для воркаута площадью более 20 тысяч квадратных метров. В Куркине построят хоккейную арену площадью 10 тысяч квадратных метров», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества МаксМаксим Гаман.