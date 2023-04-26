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«Автопробег Победы» прошел у Музея Победы

У столичного Музея Победы в среду, 26 апреля, впервые стартовало ретроралли «Автопробег Победы». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

«Автопробег Победы» прошел у Музея Победы
© вечерняя москва

— Сегодня здесь собрались только автомобили марки «Победа». Это глубоко символично, особенно накануне празднования 78-й годовщины Великой Победы. Эти машины как раз стали выпускаться сразу после 1945 года. Некоторым из автомобилей, которые примут участие в ретропробеге, больше семидесяти лет, — заявил замдиректора музея Федор Смуглин.

Всего в ретроралли «Автопробег Победы» приняли участие 11 машин марки «Победа». Годы выпуска автомобилей — 1948–1955.

Накануне в музее открылась выставка «Великие битвы ради Победы», в экспозицию вошло около 100 раритетов из коллекций школьных музеев Москвы и Курской области. Среди экспонатов представлено множество предметов окопного быта.

Также в Музее Победы открылась выставка «Награды Победы», в которую вошло около 130 наград СССР, США, Великобритании, Франции, Бельгии, Польши и других стран, учрежденные за участие в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также в антифашистском сопротивлении.

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