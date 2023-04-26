«Автопробег Победы» прошел у Музея Победы

— Сегодня здесь собрались только автомобили марки «Победа». Это глубоко символично, особенно накануне празднования 78-й годовщины Великой Победы. Эти машины как раз стали выпускаться сразу после 1945 года. Некоторым из автомобилей, которые примут участие в ретропробеге, больше семидесяти лет, — заявил замдиректора музея Федор Смуглин.