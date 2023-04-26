«Желтый» уровень опасности в связи с грозой объявили в Москве

В Москве с 12:00 до 20:00 четверга, 27 апреля, объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Согласно прогнозам синоптиков, в городе ожидается гроза.

— Ветер при грозе до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности будет действовать в четверг в Подмосковье с 11:00 до 21:00.

За последние 12 часов в Московском регионе выпало больше осадков, чем за все предыдущие дни апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 1 мая в Москве прогнозируется небольшой дождь и облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс пяти до 10 градусов, а днем — плюс 13–18 градусов.