$81.55+0.2890.03+0.57
27 минут назад

«Желтый» уровень опасности в связи с грозой объявили в Москве

Вечерняя Москва

В Москве с 12:00 до 20:00 четверга, 27 апреля, объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень опасности в связи с грозой объявили в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Согласно прогнозам синоптиков, в городе ожидается гроза.

— Ветер при грозе до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности будет действовать в четверг в Подмосковье с 11:00 до 21:00.

За последние 12 часов в Московском регионе выпало больше осадков, чем за все предыдущие дни апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 1 мая в Москве прогнозируется небольшой дождь и облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс пяти до 10 градусов, а днем — плюс 13–18 градусов.

На первомайские праздники в Москве похолодает и будут идти небольшие дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. По его словам, в субботу, 29 апреля, возможны заморозки в ночные часы.

Новости Москвы,Михаил Леус,Александр Ильин,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий