Москвичам рассказали об обновлении парков оборота поездов на МЦД-3

Обновление парков оборота поездов позволит сократить интервал на будущем третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) до пяти-семи минут в часы пик. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Интервалы на МЦД должны быть комфортными для пассажиров — такими, чтобы не нужно было смотреть в расписание и долго ждать следующего поезда. Так у москвичей появится еще больше причин выбирать наземное метро вместо личного транспорта, — сказал он.

По словам Ликсутова, для сокращения интервалов построят дополнительные пути, а также обновят парки оборота поездов.

Также в Дептрансе рассказали, что каждый день идут работы по соединению Ленинградского и Казанского направления, где уже через несколько месяцев поедут первые поезда МЦД-3. Сейчас на этом участке специалисты возводят 800-метровый тоннель, укладывают новые пути. Участок практически полностью перестраивается.