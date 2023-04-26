За 12 часов в Москве выпало больше осадков, чем за прошлые дни апреля

За последние 12 часов в московском регионе выпало больше осадков, чем за предыдущие дни апреля. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Долгожданные дожди прошли в центральных областях Европейской России. Наиболее сильными, как и ожидалось, они были на востоке территории. В столичном регионе за последние 12 часов местами уже выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля, — написал он в своем Telegram-канале.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 1 мая в Москве прогнозируется небольшой дождь и облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс 5 до 10 градусов, а днем — плюс 13–18 градусов.

Также Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что погода на текущей неделе будет заметно опережать свое климатическое развитие. По его словам, она будет похожа на майскую.