В столичном регионе за 12 часов выпало больше осадков, чем за прошлые дни апреля

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Сильные дожди прошли в центральных областях Европейской России. При этом за последние 12 часов в московском регионе выпало больше осадков, чем за предыдущие дни апреля, сообщил в среду в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Долгожданные дожди прошли в центральных областях Европейской России. Наиболее сильными, как и ожидалось, они были на востоке территории. В столичном регионе за последние 12 часов местами уже выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля", - написал Леус.