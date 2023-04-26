В столичном регионе за 12 часов выпало больше осадков, чем за прошлые дни апреля

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Сильные дожди прошли в центральных областях Европейской России. При этом за последние 12 часов в московском регионе выпало больше осадков, чем за предыдущие дни апреля, сообщил в среду в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Долгожданные дожди прошли в центральных областях Европейской России. Наиболее сильными, как и ожидалось, они были на востоке территории. В столичном регионе за последние 12 часов местами уже выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля", - написал Леус.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшие дни в Москве ожидается понижение температуры до 11-15 градусов днем, небольшие осадки и облачность.