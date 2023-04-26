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Собянин рассказал о благоустройстве пустующих территорий в Москве

В столице идет активное благоустройство пустующих территорий. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о благоустройстве пустующих территорий в Москве
© Telegram / Сергей Собянин. Личный блог

— Благодаря идеям и предложениям неравнодушных горожан в столице появится большое количество новых общественных пространств. Они заменят пустующие или не очень хорошо обустроенные территории, — сказал он.

Например, в Восточном районе специалисты приведут в порядок центральную часть Главной улицы. В Преображенском районе благоустроят территорию рядом с центром «Янтарь», а в Молжаниновском создадут уютную зону отдыха возле пруда, написал Собянин в своем личном блоге.

Кроме того, в Донском и Даниловском районах запланировали благоустройство Новоданиловской, Дербеневской, Павелецкой и Даниловской набережных, 1-го Донского проезда и улиц, прилегающих к Павелецкому вокзалу. В районах ведется работа над объектами социальной инфраструктуры — проводят мероприятия по модернизации больниц и капитальному ремонту поликлиник.

Также в столице идет активное развитие парковой зоны: так, с 2016 года в городе создают парк «Яуза». По словам главы города, он будет самым большим по протяженности в Европе.

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