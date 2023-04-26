В Московском зоопарке пеликаны вышли на пруд

В Московском зоопарке впервые в этом году вышли на пруд кудрявые и розовые пеликаны. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

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— Холодное время года наши пеликаны проводят в павильоне «Птицы и бабочки». Они там строят гнезда, насиживают яйца и выкармливают птенцов. Весной, после того, как на пруду сходит лед, мы выпускаем пеликанов в их летний вольер — просто открываем для них двери, и птицы спускаются по специальному пандусу, — говорится в сообщении.

Когда для птиц открыли проход к пруду, первым вышел самопровозглашенный кудрявый «пеликаний предводитель» — Матвей. В свою очередь розовые пеликаны решили выйти к водоему после обеда.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, в летний период птицы живут на водоеме Новой территории, который называется «Болото». Пеликаны предпочитают сидеть на островке в самом центре водоема, а кормят их свежей рыбой два раза в день, пишет ТАСС.