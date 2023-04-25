Москвичей предупредили о похолодании на майских праздниках
Температура воздуха на майских праздниках в Москве и Московской области опустится до плюс 15 градусов, ожидаются дожди. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на синоптиков.
По данным издания, заметно похолодает уже 26 апреля. Температура днем составит плюс 15-17 градусов, пойдет дождь. При этом 27 апреля снова потеплеет до плюс 20-21 градуса, но продержится она недолго, поскольку через Московскую область пройдет атмосферный фронт атлантического циклона, который будет сопровождаться грозами.
«Но это все-таки не летние грозы со шквалом и "тропическими" ливнями, более спокойный вариант», — отметила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В связи с этим в пятницу, 28 апреля, температура днем снова понизится до плюс 13-15 градусов и продержится на этом уровне вплоть до 1 мая. В пятницу и субботу также возможны небольшие дожди. При этом ночью в эти дни температура может упасть до ноля. Тепло не придет и на следующих майских праздниках с 6 по 9 мая. В эти дни, согласно прогнозам синоптиков, температура днем может упасть до плюс десяти градусов. Кроме того возможны дожди с мокрым снегом.