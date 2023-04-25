Москвичей предупредили о похолодании на майских праздниках

По данным издания, заметно похолодает уже 26 апреля. Температура днем составит плюс 15-17 градусов, пойдет дождь. При этом 27 апреля снова потеплеет до плюс 20-21 градуса, но продержится она недолго, поскольку через Московскую область пройдет атмосферный фронт атлантического циклона, который будет сопровождаться грозами.

В связи с этим в пятницу, 28 апреля, температура днем снова понизится до плюс 13-15 градусов и продержится на этом уровне вплоть до 1 мая. В пятницу и субботу также возможны небольшие дожди. При этом ночью в эти дни температура может упасть до ноля. Тепло не придет и на следующих майских праздниках с 6 по 9 мая. В эти дни, согласно прогнозам синоптиков, температура днем может упасть до плюс десяти градусов. Кроме того возможны дожди с мокрым снегом.