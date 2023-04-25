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Москвичей предупредили о похолодании на майских праздниках

Температура воздуха на майских праздниках в Москве и Московской области опустится до плюс 15 градусов, ожидаются дожди. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на синоптиков.

Москвичей предупредили о похолодании на майских праздниках
© портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По данным издания, заметно похолодает уже 26 апреля. Температура днем составит плюс 15-17 градусов, пойдет дождь. При этом 27 апреля снова потеплеет до плюс 20-21 градуса, но продержится она недолго, поскольку через Московскую область пройдет атмосферный фронт атлантического циклона, который будет сопровождаться грозами.

«Но это все-таки не летние грозы со шквалом и "тропическими" ливнями, более спокойный вариант», — отметила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В связи с этим в пятницу, 28 апреля, температура днем снова понизится до плюс 13-15 градусов и продержится на этом уровне вплоть до 1 мая. В пятницу и субботу также возможны небольшие дожди. При этом ночью в эти дни температура может упасть до ноля. Тепло не придет и на следующих майских праздниках с 6 по 9 мая. В эти дни, согласно прогнозам синоптиков, температура днем может упасть до плюс десяти градусов. Кроме того возможны дожди с мокрым снегом.

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