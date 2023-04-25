Столичные парковки станут бесплатными на три дня

Столичные парковки станут бесплатными на майские праздники. Об этом в своем Telegram -канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

Припарковать автомобиль без оплаты в Москве можно будет 1, 8 и 9 мая. При этом 30 апреля и 7 мая платными останутся парковочные места с тарифами 380 и 450 рублей в час. Стоянки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.