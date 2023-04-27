Парки где можно полюбоваться сакурой

В этом году сакура в Москве зацвела немного раньше срока. Цветение сакуры очень скоротечно — всего семь дней. Воспользоваться моментом и насладиться цветением можно в нескольких городских парках.

Более 50 деревьев сакуры растет в Японском саду, который располагается в Ботаническом саду. Деревья привезены их Японии и окружающая атмосфера погружают в культуру страны восходящего солнца. Полюбоваться сакурой можно в Царицынских оранжереях. Раньше других сакура зацвела в «Аптекарском огороде». В этих локациях вход платный.