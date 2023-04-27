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Парки где можно полюбоваться сакурой

В этом году сакура в Москве зацвела немного раньше срока. Цветение сакуры очень скоротечно — всего семь дней. Воспользоваться моментом и насладиться цветением можно в нескольких городских парках.

Парки где можно полюбоваться сакурой
© Моя Москва.онлайн

Более 50 деревьев сакуры растет в Японском саду, который располагается в Ботаническом саду. Деревья привезены их Японии и окружающая атмосфера погружают в культуру страны восходящего солнца. Полюбоваться сакурой можно в Царицынских оранжереях. Раньше других сакура зацвела в «Аптекарском огороде». В этих локациях вход платный.

Бесплатно полюбоваться цветением можно в Екатерининском парке. Там вишня расположена на левом берегу Большого Екатерининского пруда рядом с восточным входом. Аллея сакуры разбита у главного здания МГУ. И в Бирюлевском дендропарке высажена целая «сакуровая» роща. Там, кстати, в субботу, 29 апреля, пройдет традиционный праздник «Любование цветами».

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