Определены даты отмены "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево и обратно

Часть рейсов "Аэроэкспресс" 29-30 апреля и 6-7 мая в аэропорт Шереметьево и обратно будет отменена из-за проведения плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении компании.

"29-30 апреля и 6-7 мая часть рейсов в аэропорт и обратно будет отменена, интервалы отправления поездов будут увеличены", - отмечается в сообщении.

1-5 мая аэроэкспрессы от Савеловского вокзала и станции Окружная в терминалы В и С Шереметьево будут курсировать каждые 30-40 минут по стандартному расписанию. В период отмены рейсов добраться в аэропорт Шереметьево можно будет на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино".