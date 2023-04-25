Определены даты отмены "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево и обратно

Часть рейсов "Аэроэкспресс" 29-30 апреля и 6-7 мая в аэропорт Шереметьево и обратно будет отменена из-за проведения плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении компании.
"29-30 апреля и 6-7 мая часть рейсов в аэропорт и обратно будет отменена, интервалы отправления поездов будут увеличены", - отмечается в сообщении.
1-5 мая аэроэкспрессы от Савеловского вокзала и станции Окружная в терминалы В и С Шереметьево будут курсировать каждые 30-40 минут по стандартному расписанию. В период отмены рейсов добраться в аэропорт Шереметьево можно будет на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино".
Компания "Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и основными аэропортами Московского авиационного узла - Внуково, Домодедово и Шереметьево. Ежедневно поезда "Аэроэкспресс" выполняют в среднем 198 рейсов. С 2019 года компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево, а в 2022 году - от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово.