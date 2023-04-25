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В Москве выставили на продажу рекордно маленькое жилье

На вторичном рынке Москвы выставили на продажу рекордно маленькое жилье. Площадь помещения составляет 2,8 квадратного метра, передают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

В Москве выставили на продажу рекордно маленькое жилье
© РИА Новости

Собственник помещения рассчитывает получить за него 870 тысяч рублей. Заместитель руководителя юридического департамента «Этажей» Сергей Чужаков отметил, что приобретать такие объекты рискованно как для собственного пользования, так и с целью инвестирования.

«Это бывшее техническое помещение и, скорее всего, являлось общедомовой собственностью и здесь покупателям нужно очень внимательно изучать пакет документов и смотреть на основании чего возникло право собственности», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в некоторых случаях сделку с такой недвижимостью в будущем могут признать недействительной.

В феврале в Химках выставили на продажу квартиру, расположенную в гаражном кооперативе возле железной дороги. Объект можно приобрести за 1,3 миллиона рублей. Внутри необычной студии есть спальная зона с диваном, кухонная зона с раковиной и небольшой плитой, а также ванная с душем, унитазом и водонагревателем.

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