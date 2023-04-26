В столичном парке "Сокольники" пройдет фестиваль барбекю и фудтраков

"С 28 апреля по 1 мая в парке "Сокольники" под открытым небом пройдет Фестиваль барбекю и фудтраков. В рамках мероприятия запланировано приготовление разнообразных мясных блюд и продажа с фудтраков продукции быстрого питания. Гостей ждет более 40 различных точек, где можно будет получить настоящее гастрономическое удовольствие: свинина, баранина, курица или рыба, приготовленные на гриле, сочные бургеры и ароматные хот-доги. Их дополнят салаты из свежих овощей и домашние лимонады", - сказали в пресс-службе.