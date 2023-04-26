В столичном парке "Сокольники" пройдет фестиваль барбекю и фудтраков

Фестиваль барбекю и фудтраков пройдет в московском парке "Сокольники" с 28 апреля по 1 мая, будет открыто более 40 точек питания. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе "Мосгорпарка".
"С 28 апреля по 1 мая в парке "Сокольники" под открытым небом пройдет Фестиваль барбекю и фудтраков. В рамках мероприятия запланировано приготовление разнообразных мясных блюд и продажа с фудтраков продукции быстрого питания. Гостей ждет более 40 различных точек, где можно будет получить настоящее гастрономическое удовольствие: свинина, баранина, курица или рыба, приготовленные на гриле, сочные бургеры и ароматные хот-доги. Их дополнят салаты из свежих овощей и домашние лимонады", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что гвоздем программы кулинарного фестиваля станет главное мясное лакомство весенне-летнего сезона - шашлык. Готовить повара будут прямо на глазах зрителей. Посетители смогут выбрать и купить понравившуюся продукцию, попробовать ее прямо в парке и открыть сезон пикников.
Кроме того, можно будет принять участие в турнире дворовых игр. Также для гостей подготовлена программа с живой музыкой, в которой примут участие кавер-исполнители. Среди гостей состоится розыгрыш призов за участие в тематических фестивальных конкурсах. Развлекательная программа будет бесплатной, принять участие смогут все желающие - дети и взрослые, перечислили в пресс-службе.
"Пройдет фестиваль барбекю и фудтраков на Фонтанной площади, Большом кругу и на территории 4-го Лучевого просека парка "Сокольники", в течение четырех дней с 11:00 до 22:00. Вход свободный", - добавили там.