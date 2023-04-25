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1 час назад

Красная площадь будет закрыта для посещения с 27 апреля по 10 мая

Вечерняя Москва

В период с 27 апреля по 10 мая будет закрыта Красная площадь. Об этом говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Красная площадь будет закрыта для посещения с 27 апреля по 10 мая
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади.

22 апреля на Красной площади в Москве стартовали подготовительные мероприятия к празднованию Дня Победы. Строители занимаются монтажом трибун для зрителей, которые соберутся на парад, по обе стороны Мавзолея Ленина.

Праздник в Москве и других городах России в 2023 году будет проходить в смешанном формате: в регионах состоятся очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, в том числе акция «Бессмертный полк».

Новости Москвы,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ФСО России,
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