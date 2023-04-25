Музей Победы изменит график работы в майские праздники

В период с 29 апреля по 9 мая Музей Победы будет работать без выходных, в День Победы вход в учреждение будет бесплатным. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.
«В майские праздники Музей Победы изменит график работы. С 29 апреля по 9 мая музей будет открыт без выходных. Главное здание работает с 10:00 до 22:00. Напомним, что школьники до 14 лет в эти майские дни смогут бесплатно побывать в музее. 9 мая вход в Музей Победы будет бесплатным для всех желающих. В День Победы главное здание музея будет работать с 10:00 до 23:00 (вход посетителей прекращается в 19:00). Сувенирные магазины и кафе 9 мая будут работать до 22:00. Филиал музея на Поклонной горе - Музей главных оружейных реликвий армии» открыт с 10:00 до 22:00 (вход посетителей до 21:00)», - пояснили в пресс-службе.
В музее отметили, что в праздничные дни для посетителей пройдут специальные мероприятия. «В Музее Победы пройдут концерты, спектакли, кинопоказы в рамках Майского фестиваля правильного кино. Гости увидят экспозицию «Подвиг Армии» с уникальным диорамным комплексом, рассказывающим об основных сражениях ВОВ, Зал исторической правды, Зал Памяти и Скорби, Зал Полководцев, Зал Славы, на куполе которого демонстрируется светозвуковая инсталляция «Дорога к Победе». Посетители также смогут побывать на экскурсиях по уникальным экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!», - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что доехать до музея можно будет на бесплатном автобусе, который курсирует от станции метро «Парк Победы» с 10:00.