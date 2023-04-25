Музей Победы изменит график работы в майские праздники

«В майские праздники Музей Победы изменит график работы. С 29 апреля по 9 мая музей будет открыт без выходных. Главное здание работает с 10:00 до 22:00. Напомним, что школьники до 14 лет в эти майские дни смогут бесплатно побывать в музее. 9 мая вход в Музей Победы будет бесплатным для всех желающих. В День Победы главное здание музея будет работать с 10:00 до 23:00 (вход посетителей прекращается в 19:00). Сувенирные магазины и кафе 9 мая будут работать до 22:00. Филиал музея на Поклонной горе - Музей главных оружейных реликвий армии» открыт с 10:00 до 22:00 (вход посетителей до 21:00)», - пояснили в пресс-службе.