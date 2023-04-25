Жители Москвы с инвалидностью смогут найти работу в крупных компаниях

Встреча клуба соискателей работы с инвалидностью «Хочу работать» пройдет 26 апреля во флагманском центре «Моя работа». Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов.

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Мероприятие проведут с 11:00 до 13:00 во флагманском центре «Моя работа» по адресу улица Щепкина, дом № 38, строение 1. Участникам необходимо пройти предварительную регистрацию.

— Мы уделяем особое внимание вопросам профессиональной и социальной реализации кандидатов с особенностями здоровья. Таким горожанам мы предлагаем широкую линейку инструментов для эффективного поиска работы, специальные программы трудоустройства, а также проводим ежемесячные встречи клуба «Хочу работать», — приводит слова Тарасова официальный сайт мэра Москвы.

В частности, горожане с инвалидностью могут трудоустроиться в научный инжиниринговый центр, на почту, в организацию из сферы градостроительного проектирования и так далее.

Участники встречи клуба «Хочу работать» смогут с помощью специалистов составить портфолио, резюме и сделать деловые фото, а также подготовиться к собеседованию. Кроме того, в рамках мероприятия будут доступны консультации психологов, юристов и специалистов по вопросам организации собственного дела.