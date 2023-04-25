$81.27-0.2189.46+0.11

Жители Москвы с инвалидностью смогут найти работу в крупных компаниях

Встреча клуба соискателей работы с инвалидностью «Хочу работать» пройдет 26 апреля во флагманском центре «Моя работа». Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов.

Жители Москвы с инвалидностью смогут найти работу в крупных компаниях
© Вечерняя Москва

Мероприятие проведут с 11:00 до 13:00 во флагманском центре «Моя работа» по адресу улица Щепкина, дом № 38, строение 1. Участникам необходимо пройти предварительную регистрацию.

— Мы уделяем особое внимание вопросам профессиональной и социальной реализации кандидатов с особенностями здоровья. Таким горожанам мы предлагаем широкую линейку инструментов для эффективного поиска работы, специальные программы трудоустройства, а также проводим ежемесячные встречи клуба «Хочу работать», — приводит слова Тарасова официальный сайт мэра Москвы.

В частности, горожане с инвалидностью могут трудоустроиться в научный инжиниринговый центр, на почту, в организацию из сферы градостроительного проектирования и так далее.

Участники встречи клуба «Хочу работать» смогут с помощью специалистов составить портфолио, резюме и сделать деловые фото, а также подготовиться к собеседованию. Кроме того, в рамках мероприятия будут доступны консультации психологов, юристов и специалистов по вопросам организации собственного дела.

Служба занятости совместно с новыми партнерами сможет предложить жителям столицы более 600 новых вакансий.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий