Служба занятости в Москве предложит кандидатам более 600 рабочих мест

Служба занятости предложит москвичам 600 новых рабочих мест благодаря партнерству с крупными компаниями из сферы торговли, гостиничного бизнеса, общественного питания и производства. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, одно из ключевых направлений работы службы занятости населения - расширение и развитие сотрудничества с бизнесом. Более 3 тыс. активных партнеров пользуются лучшими инструментами для эффективного подбора персонала как на массовые, так и на точечные позиции. Это представители всех отраслей рынка - от промышленности и IT до сферы услуг и торговли.
"В рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства четыре компании подписали партнерские соглашения со службой занятости Москвы и начали подбор сотрудников. Среди новых партнеров - ведущая сеть гипермаркетов и супермаркетов "Лента", крупнейший производитель чайной продукции Ahmad Tea, отель "Сезоны" и сеть кафе-кулинарий "Брусника". Благодаря такому сотрудничеству служба занятости предложит соискателям 600 новых рабочих мест", - сказала Ракова.
Она отметила, что представители этих компаний погружают сотрудников службы занятости в корпоративную культуру, обучают технологиям подбора кандидатов по собственным стандартам. Это позволит работодателям закрыть кадровую потребность с минимальным количеством материальных, временных и логистических издержек, а соискателям - быстро найти работу в крупных стабильных организациях.
Как уточнила заммэра, подобрать подходящую вакансию можно вместе с карьерными консультантами службы занятости. Специалисты помогут составить конкурентоспособное резюме, сопроводительное письмо, а также подготовиться к собеседованию.
"Служба занятости населения города Москвы провела региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в столице и пригласила свыше 200 крупнейших компаний из промышленной отрасли, IT, сферы услуг, торговли, транспорта и логистики, торговли и банковского сектора. Они представили более 13 тыс. вариантов трудоустройства как для опытных, так и начинающих специалистов: студентов и выпускников профильных колледжей и вузов, а также для самозанятых горожан. Впервые пять площадок службы занятости единовременно стали местом для эффективного трудоустройства москвичей. Ярмарку посетили более 10 тыс. горожан", - напомнила Ракова.