Служба занятости в Москве предложит кандидатам более 600 рабочих мест

Служба занятости предложит москвичам 600 новых рабочих мест благодаря партнерству с крупными компаниями из сферы торговли, гостиничного бизнеса, общественного питания и производства. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, одно из ключевых направлений работы службы занятости населения - расширение и развитие сотрудничества с бизнесом. Более 3 тыс. активных партнеров пользуются лучшими инструментами для эффективного подбора персонала как на массовые, так и на точечные позиции. Это представители всех отраслей рынка - от промышленности и IT до сферы услуг и торговли.

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"В рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства четыре компании подписали партнерские соглашения со службой занятости Москвы и начали подбор сотрудников. Среди новых партнеров - ведущая сеть гипермаркетов и супермаркетов "Лента", крупнейший производитель чайной продукции Ahmad Tea, отель "Сезоны" и сеть кафе-кулинарий "Брусника". Благодаря такому сотрудничеству служба занятости предложит соискателям 600 новых рабочих мест", - сказала Ракова.

Она отметила, что представители этих компаний погружают сотрудников службы занятости в корпоративную культуру, обучают технологиям подбора кандидатов по собственным стандартам. Это позволит работодателям закрыть кадровую потребность с минимальным количеством материальных, временных и логистических издержек, а соискателям - быстро найти работу в крупных стабильных организациях.

Как уточнила заммэра, подобрать подходящую вакансию можно вместе с карьерными консультантами службы занятости. Специалисты помогут составить конкурентоспособное резюме, сопроводительное письмо, а также подготовиться к собеседованию.