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29 минут назад

Спорткомплекс с бассейном появится на территории бывшей промзоны «Вагоноремонт»

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В Москве объявлен аукцион на право комплексного развития одного из участков бывшей промзоны «Вагоноремонт» площадью более 15 гектаров. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Спорткомплекс с бассейном появится на территории бывшей промзоны «Вагоноремонт»
Фото: stroi.mos.rustroi.mos.ru

— По программе комплексного развития территорий на севере столицы инвестор сможет построить городской квартал с необходимой жителям инфраструктурой, которая включит офисы, банки, кафе, магазины, современный логистический центр, а также крупный спортивный комплекс с бассейном и игровым залом площадью 6,2 тысячи квадратных метров, — сказал он.

Отмечается, что появление спорткомплекса даст району 25 дополнительных рабочих мест. Кроме того, в результате реорганизации участка город получит более четырех тысяч рабочих мест.

Всего на территории бывшей промзоны планируется возвести свыше 132 тысяч квадратных метров общественно-деловых и научно-производственных объектов, а также 165 тысяч квадратных метров жилья. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 мая, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в Москве построили 21 спортивное сооружение, в том числе Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках». Также был реконструирован стадион «Москвич» в Текстильщиках.

Новости Москвы,Максим Гаман,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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