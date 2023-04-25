Девять тележек с мороженым появятся в центре Москвы

Город выставил на торги права на размещение девяти тележек с мороженым в ЦАО. ОБ этом во вторник, 25 апреля, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков .

— Победители открытых аукционов смогут продавать мороженое на нестационарных торговых объектах в центре Москвы с мая по сентябрь. Тележки будут располагаться в специально отведенных местах на популярных туристических маршрутах, возле парков и вестибюлей метро. Площадь каждого объекта — 2,5 квадратных метра, — рассказал он.

Еще четыре мобильные тележки с мороженым появятся в трех поселениях ТиНАО. Две тележки установят в поселении Московском в разных частях парковой зоны «Филатов луг», еще одну — в поселении Внуковском у входа в парк «Рассказовка». Четвертая тележка появится в поселении Кокошкино рядом со станцией МЦД-4.