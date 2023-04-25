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Собянин заявил, что 1, 8 и 9 мая все парковки Москвы будут бесплатными

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что 1, 8 и 9 мая все парковки столицы будут бесплатными. "Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая", - указано в сообщении. Отмечается, что 30 апреля и 7 мая будут платными также только парковки на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час, а парковки со шлагбаумом будут работать по своему обычному режиму. Ранее вице-спикер Государственной думы от "Новых людей" Владислав Даванков направил от фракции обращения губернаторам с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями. Владислав Даванков заявлял, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект, которым предлагается сделать выходными дни с 1 по 9 мая ежегодно, при этом сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

Собянин: парковки в Москве на майские праздники будут бесплатными
© Газета.Ru
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