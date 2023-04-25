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В столице создали инновационные устройства защиты от возгораний

Столичная компания, специализирующаяся на производстве низковольтной аппаратуры, разработала устройства защиты от возгораний. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В столице создали инновационные устройства защиты от возгораний
© Mos.ru

«Свыше 130 столичных производителей занимаются разработкой и выпуском электрооборудования. Компании активно развиваются и предлагают инновационные разработки. Так, новые устройства столичного производителя позволят наиболее эффективно снизить риски возгорания из-за неисправности электропроводки и оборудования — самой частой причины пожаров в зданиях и помещениях. Предприятие первым в России разработало и выпустило подобные аппараты. Производственные мощности компании позволят ежегодно изготавливать миллион данных аппаратов», — рассказал Владислав Овчинский.

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Сегодня в электрических щитах устанавливаются, как правило, два типа защитных устройств: автоматические выключатели, защищающие сети от коротких замыканий, и устройства защитного отключения (УЗО), предотвращающие поражение людей электрическим током.

«Устройства защиты от дугового пробоя — следующий этап развития защиты электросетей после автоматических выключателей и УЗО. Наши устройства значительно повысят уровень пожарной безопасности в зданиях, спасут жизни людей и сберегут имущество. Наша продукция получила признание и будет применяться при реализации постановления Правительства России о внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации», — уточнил генеральный директор компании «Эколайт» Федор Немцов.

Созданные для бизнеса в Москве комфортные условия позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Создание собственных производственных площадок в городе открывает предпринимателям ряд возможностей для реализации своих товаров, налаживания сотрудничества с поставщиками и партнерами, а также расширения деятельности.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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