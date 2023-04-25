Парковки на всех улицах Москвы 1, 8 и 9 мая будут бесплатными

На всех улицах Москвы парковки 1, 8 и 9 мая будут бесплатными, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, об этом он написал на своей странице в социальных сетях.
По словам градоначальника, 30 апреля и 7 мая необходимо будет оплачивать парковку лишь на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Вместе с тем парковки со шлагбаумом будут работать по обычным тарифам.
Ранее сообщалось, что в Москве установят три тысячи велопарковок нового типа, рассчитанных на шесть тысяч велосипедов или 12 тысяч самокатов.