В Москве появился дом с «падающей стеной»

На торце здания гостиницы «Золотой колос» в Москве появилось объемное изображение падающей стены. Об этом сообщает «Подъем».

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По данным издания, созданием мурала занимались художники студии Evidence. При этом идею изображения предложило руководство «Золотого колоса». Работа над ним стартовала в конце декабря 2022 года и заняла две недели.

«По итогу заказчику работа понравилась, а от прохожих мы видели очень бурную реакцию. Мы часто слышали: "Нифига! Я думал, сейчас дом рухнет!» — отметили в Evidence.