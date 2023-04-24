В Москве появился дом с «падающей стеной»
На торце здания гостиницы «Золотой колос» в Москве появилось объемное изображение падающей стены. Об этом сообщает «Подъем».
По данным издания, созданием мурала занимались художники студии Evidence. При этом идею изображения предложило руководство «Золотого колоса». Работа над ним стартовала в конце декабря 2022 года и заняла две недели.
«По итогу заказчику работа понравилась, а от прохожих мы видели очень бурную реакцию. Мы часто слышали: "Нифига! Я думал, сейчас дом рухнет!» — отметили в Evidence.
При этом в студии указали, что мнения жителей города насчет изображения разделились. Одним оно понравилось, а другие посчитали его ненужным, поскольку в Москве и так много настоящих аварийных домов.