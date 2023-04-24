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В Москве появился дом с «падающей стеной»

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На торце здания гостиницы «Золотой колос» в Москве появилось объемное изображение падающей стены. Об этом сообщает «Подъем».

В Москве появился дом с «падающей стеной»
© "Подъем"

По данным издания, созданием мурала занимались художники студии Evidence. При этом идею изображения предложило руководство «Золотого колоса». Работа над ним стартовала в конце декабря 2022 года и заняла две недели.

«По итогу заказчику работа понравилась, а от прохожих мы видели очень бурную реакцию. Мы часто слышали: "Нифига! Я думал, сейчас дом рухнет!» — отметили в Evidence.

При этом в студии указали, что мнения жителей города насчет изображения разделились. Одним оно понравилось, а другие посчитали его ненужным, поскольку в Москве и так много настоящих аварийных домов.

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