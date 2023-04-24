Московские школьники смогут принять участие в "Полярном диктанте" 25 мая

"В этом году проект "Юный полярник" стал общегородским. В нем принимают участие уже более 2 тыс. учеников 5-9 классов, для которых проводятся лекции в очно-заочном формате. Все занятия записываются и размещаются в московской электронной школе для самостоятельного изучения, после лекций школьникам даются специальное задание для самостоятельной работы", - сказал Шапошников, чьи слова приводит пресс-служба столичного парламента.