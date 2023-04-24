Московские школьники смогут принять участие в "Полярном диктанте" 25 мая
"Полярный диктант" для учеников 5-9 классов столичных школ состоится 25 мая. Трое победителей отправятся на Северный полюс, сообщил в понедельник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"В этом году проект "Юный полярник" стал общегородским. В нем принимают участие уже более 2 тыс. учеников 5-9 классов, для которых проводятся лекции в очно-заочном формате. Все занятия записываются и размещаются в московской электронной школе для самостоятельного изучения, после лекций школьникам даются специальное задание для самостоятельной работы", - сказал Шапошников, чьи слова приводит пресс-служба столичного парламента.
Он уточнил, что проект завершится проведением "Полярного диктанта" 25 мая 2023 года. Победителей ждут призы, главные из которых - три поездки на Северный полюс, которые состоятся при поддержке госкорпорации "Росатом".
Председатель Мосгордумы отметил, что в прошлом году в "Полярном диктанте" приняли участие 300 человек. 14 призеров отправились на экскурсию в Санкт-Петербург, посетив в том числе ледокол "Красин". Еще 14 призеров отправились в Мурманск и посетили ледокол "Ленин". Победитель "Полярного диктанта" ученик школы № 285 им. Молодцова Егор Карпушин отправился на Северный полюс на борту ледокола "50 лет Победы".