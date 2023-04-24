Ряд улиц в центре Москвы перекроют вечером 25 апреля

Движение транспорта полностью перекроют на улицах 1-й Тверской-Ямской и Охотный ряд 25 апреля с 21:00, также ограничения затронут Тверскую и Моховую улицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"25 апреля с 21:00 на ряде улиц в центре города будут вводиться временные перекрытия", – указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что движение будет также перекрыто на участке Тверской улице от Моховой улицы до Тверского бульвара.

Движение перекроют на еще пяти участках, в том числе и на Тверской улице от Большой Бронной до Большой Садовой улицы.

В ведомстве порекомендовали водителям заранее планировать поездки и маршруты с учетом введенных ограничений.