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Ряд улиц в центре Москвы перекроют вечером 25 апреля

Движение транспорта полностью перекроют на улицах 1-й Тверской-Ямской и Охотный ряд 25 апреля с 21:00, также ограничения затронут Тверскую и Моховую улицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ряд улиц в центре Москвы перекроют вечером 25 апреля
© РИА Новости

"25 апреля с 21:00 на ряде улиц в центре города будут вводиться временные перекрытия", – указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что движение будет также перекрыто на участке Тверской улице от Моховой улицы до Тверского бульвара.

Движение перекроют на еще пяти участках, в том числе и на Тверской улице от Большой Бронной до Большой Садовой улицы.

В ведомстве порекомендовали водителям заранее планировать поездки и маршруты с учетом введенных ограничений.

Ранее Дептранс сообщал, что несколько транспортных маршрутов в центре и на востоке Москвы изменятся 25 и 27 апреля, 4 и 7 мая из-за перекрытий. Также транспорт в центре столицы будет ходить по измененным маршрутам и 25 апреля с 20:00 до конца перекрытий.

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