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55 минут назад

«Московская неделя моды» пройдет в новом формате

BFM.RU

В «Московской неделе моды», организованной при поддержке правительства Москвы, примут участие сотни дизайнеров из разных городов России. Как сообщается в пресс-релизе, решение провести модную неделю в виде маркетов было принято в связи с большим количеством потенциальных претендентов на участие в мероприятии.

«Московская неделя моды» пройдет в новом формате
Фото: BFM.RUBFM.RU

Кроме того, удобство такого формата в том, что понравившиеся вещи можно будет сразу приобрести.

«Отечественные дизайнеры проявили большой интерес к участию в маркетах под эгидой «Московской недели моды». В оргкомитет поступило почти 700 заявок из 96 городов России. Из них более половины составляют московские марки. Учитывая высокий интерес со стороны профессионального сообщества, решено увеличить количество дизайнеров и торговых площадок, участвующих в проекте», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Больше всего заявок поступило от дизайнеров из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска.

Площадками маркетов «Московской недели моды» станут ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Ривьера», ТРЦ «Хорошо!», ТРК «Vegas Крокус Сити».

Также в рамках маркетов Московской недели моды дизайнеры смогут разместить свою продукцию в каталоге на платформе «Сделано в Москве». На этой онлайн-площадке сейчас собрано более 1,8 тысячи столичных брендов.

BFM.ru выбрал пятерку интересных брендов-участников — от Мурманска до Махачкалы, к которым стоит присмотреться, открыв для себя новые имена.

Новости Москвы,Алексей Фурсин,Правительство Москвы,
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