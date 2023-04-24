Собянин открыл обновленный спорткомплекс «Триумф» на северо-западе Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 24 апреля, открыл после капитального ремонта спортивный комплекс «Триумф» в столичном районе Покровское-Стрешнево.

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— На базе «Триумфа» городские спортивные учреждения проводят занятия по художественной гимнастике, настольному теннису, мини-футболу, волейболу и танцам. Летом планируем модернизировать открытую футбольную площадку рядом, — отметил он.

В рамках проведенных работ специалисты отремонтировали кровлю и инженерные сети, заменили облицовку фасада и остекление. Сейчас в комплексе занимаются примерно 600 спортсменов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

7 апреля глава города открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве. В здании оборудованы плавательный бассейн, тренажерный зал и игровой зал для баскетбола.