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Собянин подвел итоги благотворительного фестиваля «Пасхальный дар»

На площадках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» побывали 450 тысяч человек. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Пасхальная неделя — традиционное время для помощи и поддержки тех, кто в этом нуждается. Поэтому фестиваль мы посвятили отзывчивости и добрым делам, — сказал он.

Москвичи и туристы увидели спектакли и концерты, организованные благотворительными фондами, а также смогли купить сувениры в пасхальной тематике. По словам главы города, все собранные деньги пойдут нуждающимся. Кроме того, в пункты сбора «Москва помогает» принесли свыше трех тысяч подарков для защитников и жителей новых территорий. В этом году мероприятия фестиваля проходили на 25 площадках во всех округах города, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В конце марта Собянин рассказал, что в столице на протяжении нескольких лет действуют электронные благотворительные сервисы для помощи нуждающимся. К примеру, в сервисе «Миллион призов» москвичи собрали свыше 200 миллионов рублей. Деньги будут направлены для решения жизненно важных проблем граждан.

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