В Москве пройдет финал инклюзивного фестиваля "1+1"

Участники инклюзивного фестиваля "1+1" выступят в заключительном этапе художественного-творческого направления в Москве, гала-концерт и объявление победителей можно будет посмотреть в эфире Московского образовательного канала. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки в понедельник.

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"Заключительный этап художественно-творческого направления ежегодного инклюзивного фестиваля "1+1: равные условия - равные возможности" пройдет в Москве с 25 по 27 апреля. В первом этапе фестиваля школьные коллективы готовили концертные программы, создавали афиши и трейлеры к ним. Каждое направление экспертная комиссия оценивала как отдельную номинацию. Лучшие концертные номера коллективов - лауреатов и дипломантов фестиваля - войдут в программу гала-концерта на сцене Дворца творчества имени А. П. Гайдара", - сказали в пресс-службе.

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Отмечается, что в фестивале участвовали больше 11 тыс. человек. Из них свыше 4 тыс. - дети с особыми образовательными потребностями. В этом году тема фестиваля - от древней Руси до современной России. Поэтому в своих выступлениях участники обратятся как к разным жанрам, так и к разным эпохам. Они представят номера, построенные на жестовом пении, танцевальные и спортивные композиции, театр теней, вокальные номера и художественное слово. Зрители совершат путешествие во времени: из Древней Руси к России Петра Великого, через Советскую Россию к России современной.

"Команды-участники с большим трепетом и вниманием относятся к финальным выступлениям - готовят костюмы, отрабатывают выход, подбирают музыку. Для многих ребят, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, это первый выход на большую сцену, который запомнится на всю жизнь. Фестиваль помогает ребятам поверить в себя, в свои силы и талант", - уточнила заместитель директора Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Инесса Фокина.

Результаты фестиваля будут объявлены в заключительной серии гала-концерта 27 апреля 2023 года и размещены на сайте соревнования.