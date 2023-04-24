Москвичи смогут посмотреть спектакли «Содружества школьных театров»

Горожане смогут посетить спектакли участников «Содружества школьных театров», показы пройдут с 24 по 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

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«Жителей и гостей столицы приглашают на показы спектаклей, вышедших в финал первого Московского фестиваля-конкурса «Живая сцена». Школьники и студенты - участники детских и молодежных театров школ, колледжей, дворцов и центров творчества столицы представят драматические и музыкальные спектакли. Показы продлятся до 30 апреля», - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, для посещения спектакля необходимо зарегистрироваться на сайте theatre.shkolamoskva.ru. Подведение итогов фестиваля и награждение победителей состоятся в мае.