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Москвичи с 24 по 30 апреля смогут посмотреть спектакли «Содружества школьных театров»

Горожане смогут посетить спектакли участников «Содружества школьных театров», показы пройдут с 24 по 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Москвичи смогут посмотреть спектакли «Содружества школьных театров»
© Официальный сайт Мэра Москвы

«Жителей и гостей столицы приглашают на показы спектаклей, вышедших в финал первого Московского фестиваля-конкурса «Живая сцена». Школьники и студенты - участники детских и молодежных театров школ, колледжей, дворцов и центров творчества столицы представят драматические и музыкальные спектакли. Показы продлятся до 30 апреля», - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, для посещения спектакля необходимо зарегистрироваться на сайте theatre.shkolamoskva.ru. Подведение итогов фестиваля и награждение победителей состоятся в мае.

Фестиваль «Живая сцена» проходит в рамках развития «Содружества школьных театров Москвы» - объединения детских и молодежных театров, созданных на базе образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и науки Москвы. В фестивале, который стартовал в январе 2023 года, приняли участие более 400 детских и молодежных театров. Оценивают выступления профессиональные педагоги, известные актеры и действующие режиссеры.

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