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Северное сияние в небе над Москвой попало на видео

В небе над Москвой и областью в ночь на 24 апреля появилось северное сияние.

Редкое природное явление для широт Москвы и Московской области появилось в небе над регионом в ночь на понедельник, 24 апреля. Очевидцам удалось снять на видео северное сияние. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам синоптика Михаила Леуса, северное сияние в Московском регионе обусловлено сильной магнитной бурей, которая началась после 15:00 в воскресенье, 23 апреля, и продолжилась до 3:00 понедельника. Метеоролог подчеркнул, что магнитная буря стала самой сильной за последние несколько лет.

Ранее жители столичного региона заметили в небе гало — редкое природное явление, при котором вокруг солнца образуются светлые и радужные круги.

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