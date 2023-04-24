Северное сияние в небе над Москвой попало на видео

В небе над Москвой и областью в ночь на 24 апреля появилось северное сияние.

Редкое природное явление для широт Москвы и Московской области появилось в небе над регионом в ночь на понедельник, 24 апреля. Очевидцам удалось снять на видео северное сияние. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам синоптика Михаила Леуса, северное сияние в Московском регионе обусловлено сильной магнитной бурей, которая началась после 15:00 в воскресенье, 23 апреля, и продолжилась до 3:00 понедельника. Метеоролог подчеркнул, что магнитная буря стала самой сильной за последние несколько лет.