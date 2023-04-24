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Твой старт в туризме: столичных студентов приглашают на молодежный интенсив

В столице началась регистрация на участие в молодежной программе «Твой старт в туризме». В формате интенсива студенты профильных высших учебных заведений и колледжей будут работать с наставниками, потенциальными работодателями и на практике познакомятся с особенностями профессий в туристической отрасли. Прием заявок продлится до 23 мая, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Молодежная программа «Твой старт в туризме» начинается в Москве
© Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

«Участников интенсива ждут вебинары с ведущими представителями сферы гостеприимства, занятия с наставниками, экскурсии и практика. Тех, кто покажет лучшие результаты, пригласят на стажировку в туристические компании, отели, экскурсионные бюро, музеи и парки Москвы», — рассказала заммэра.

Программа состоит из двух блоков. Сначала участникам расскажут о разных направлениях в индустрии путешествий и гостеприимства и о необходимых для работы навыках. Затем им предложат выбрать специализацию и подробнее изучить ее особенности. В число вариантов входят «Отельный бизнес», «Туроператорская деятельность», «MICE-сегмент» (организация и проведение корпоративных мероприятий), «Экскурсионная работа», «Собственный бизнес». Всего запланировано более 30 вебинаров и 10 экскурсий.

Курс рассчитан на пять-шесть месяцев. Первый поток студентов начнет обучение в конце мая, а осенью они пройдут стажировки.

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