Три тысячи велопарковок оборудуют в Москве в 2023 году

В 2023 году в столице установят три тысячи велопарковок нового типа. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Чтобы жителям было безопаснее и комфортнее пользоваться велосипедами и самокатами, мы установим три тысячи велопарковок нового типа со специальной накладкой от царапин, которые вмещают два велосипеда или четыре самоката, — сказал он.

Они будут рассчитаны на шесть тысяч велосипедов или 12 тысяч самокатов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

15 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале сезона проката самокатов и велосипедов. Для проката будут доступны более 50 точек. Они, в частности, будут расположены в Парке Горького, Саду имени Баумана, Ландшафтном парке «Митино», парках «Сокольники», «Радуга», «Фили», Петровском парке и Зоне отдыха «Терлецкая дубрава».