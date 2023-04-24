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Новый спортивный сезон на ВДНХ стартует 28 апреля

Новый спортивный сезон на ВДНХ стартует 28 апреля. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Новый спортивный сезон на ВДНХ стартует 28 апреля
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— 28 апреля на площади Промышленности рядом с павильонами № 57 и 58 начнет работу площадка для игры в настольный теннис и бадминтон. Сыграть партию можно по будням с 11:00 до 21:00, а по выходным — с 11:00 до 22:00, — говорится в материале.

На территории выставки будет возможна аренда инвентаря для игры. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, с 1 мая гостей ждут спортивные клубы: к примеру, клуб по игре лякросс (командная игра, в которую играют с помощью клюшки и мяча) будет собираться на стадионе в парке «Останкино».

Кроме того, с июля по сентябрь 2023 года сотрудники промышленных предприятий, а также студенты технических вузов и колледжей столицы смогут принять участие в спартакиаде «Моспром». В этом году масштабные состязания для промышленников пройдут уже в пятый раз.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня в городе проходит строительство 21 нового спортивного объекта, общая площадь которых составит порядка 190 тысяч квадратных метров. В частности, в столичном районе Куркино подходит к концу строительство ледового катка «Сталкер» площадью 10 тысяч «квадратов».

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