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Первую партию новых электробусов скоро запустят в Москве

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На заводе СВАРЗ в цехе ПАО «КАМАЗ» уже собрали новые 40 электробусов, которые в ближайшее время начнут курсировать в столице. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Первую партию новых электробусов скоро запустят в Москве
© Вечерняя Москва

— Столица заключила контракт с ПАО «КАМАЗ» на поставку тысячи электробусов в 2023–2024 годах. На заводе СВАРЗ уже собраны первые 40 из них, скоро будут готовы еще 10, — отметил он.

На заводе специалисты занимаются установкой аккумуляторных батарей и электрики, размещением в салоне сидений, валидаторов, медиаэкранов, систем видеонаблюдения и Wi-Fi. Помимо этого, проводятся пусконаладочные работы и проверка всех соединений электробусов на герметичность в дождевальной камере.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, благодаря локализации производства электробусов в Москве сократились сроки сборки, а также удалось сэкономить на логистике. Всего в ближайшие два года в парки Мосгортранса придут 1,2 тысячи электробусов.

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