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Синоптик заявил о продолжении очень сильной магнитной бури в Москве

О продолжении очень сильной магнитной бури заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик заявил о продолжении очень сильной магнитной бури в Москве
© мослента

Метеоролог рассказал, что начавшаяся в воскресенье геомагнитная буря продолжается в Москве и в понедельник, 24 апреля. После небольшого спада она вновь стала интенсивной и сейчас достигает отметки G4 — «очень сильная буря». Самым высоким уровнем считается G-5 — «экстремально сильная буря».

Ранее из-за магнитной бури в небе над Москвой и Подмосковье можно было увидеть северное сияние.

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