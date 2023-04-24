Синоптик заявил о продолжении очень сильной магнитной бури в Москве

О продолжении очень сильной магнитной бури заявил в своем Telegram -канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

Метеоролог рассказал, что начавшаяся в воскресенье геомагнитная буря продолжается в Москве и в понедельник, 24 апреля. После небольшого спада она вновь стала интенсивной и сейчас достигает отметки G4 — «очень сильная буря». Самым высоким уровнем считается G-5 — «экстремально сильная буря».