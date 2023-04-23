В Москве и Подмосковье зафиксировали северное сияние

Причина в большом выбросе солнечной массы, которая попала на Землю. Уточняется, что северные сияния ожидаются во многих районах. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, увидеть явление могут жители Твери, Вологды, Казани и Нижнего Новгорода, а также других городов, расположенных до 53 градуса северной широты.