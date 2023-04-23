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В Москве и Подмосковье зафиксировали северное сияние

В Москве и Подмосковье зафиксировали северное сияние. Кадры опубликовал Telegram-канал IZ.RU.

В Москве и Подмосковье зафиксировали северное сияние
© Telegram-канал "Осторожно, Москва"

Причина в большом выбросе солнечной массы, которая попала на Землю. Уточняется, что северные сияния ожидаются во многих районах. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, увидеть явление могут жители Твери, Вологды, Казани и Нижнего Новгорода, а также других городов, расположенных до 53 градуса северной широты.

Ранее в сети были опубликованы кадры красной Луны над Москвой. Апрельское полнолуние назвали пасхальным, а также розовым.

1 декабря 2022 года жителям Печоры Республики Коми удалось снять другое уникальное природное явление — северное сияние красного цвета.

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