Названа стоимость самой дешевой первичной квартиры в Москве

Стоимость самой дешевой первичной квартиры в Москве назвали «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков «Бест-Новострой» и платформы bnMAP.pro. По данным экспертов, города с самой дорогой недвижимостью даже в бюджетном сегменте — это Нижний Новгород, Москва и Казань.