$81.49-0.1389.35-0.11

Названа стоимость самой дешевой первичной квартиры в Москве

Стоимость самой дешевой первичной квартиры в Москве назвали «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков «Бест-Новострой» и платформы bnMAP.pro. По данным экспертов, города с самой дорогой недвижимостью даже в бюджетном сегменте — это Нижний Новгород, Москва и Казань.

Названа стоимость самой дешевой первичной квартиры в Москве
© Мослента

«Самые дешевые лоты в этих городах предлагаются по цене от 2,6 миллиона рублей до 3,5 миллиона», — сообщили аналитики.

Самую недорогую квартиру на первичном рынке городов-миллионников можно приобрести в Воронеже. Это будет студия площадью 17,1 квадратных, стоимость которой составляет 1,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что москвичи бросились покупать квартиры в ипотеку. Число ипотечных сделок в столице выросло на 17,2 процента.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий