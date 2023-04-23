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Ретроралли «Столица» стартовало в Москве

Соревнование на ретроавтомобилях «Столица» началось в Москве в воскресенье, 23 апреля.

Ретроралли «Столица» стартовало в Москве
© Вечерняя Москва

Так, участники ралли стартовали поочередно с 12:00 до 13:00. Отмечается, что в мероприятии принимают участие около 100 автомобилей.

Ралли «Столица» открыло серию официальных турниров Кубка Российской автомобильной федерации по ралли на классических автомобилях. Мероприятие началось на Пушкинской набережной, а завершится парадным построением на площади Промышленности на ВДНХ.

Экипажи преодолеют 70-километровую дистанцию по столице. В автопробеге приняли участие отечественные «Жигули», «Москвичи», «Волги», а также марки Bentley, Porsche, Rolls Royce, Jaguar, Mercedes и другие.

Участники соревнуются в девяти зачетах: «Абсолютный», «Олдтаймер», «Командный», «Семейный», «Ветеран», «Янгтаймер», «Женский», «Модерн» и JUST FOR FUN, пишет агентство городских новостей «Москва».

Легендарный автомобиль «Москвич» не раз задействовали в съемках популярнейших советских картин. Лучшие фильмы, где засветился культовый символ эпохи, — в материале «Вечерней Москвы».

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