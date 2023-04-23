Собянин: Столичный Главархив представил редкие фотографии весенней Москвы
Главархив Москвы опубликовал редкие фотографии весенней столицы XX века. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Главархив показал редкие фотографии весенней Москвы XX века - с помощью этих кадров можно заглянуть в прошлое нашего любимого города. Много снимков из Измайловского парка, «Сокольников» и музея-заповедника «Царицыно». В фокус объектива попал и уголок Нескучного сада, и первомайский салют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в 1950 году. Есть кадр из парка Центрального дома Красной Армии имени Фрунзе», - написал Собянин.
Он добавил, что все фотографии можно увидеть в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории» (vov.mos.ru). По словам Сергея Собянина, многие из жителей делятся семейными негативами и видеопленками с Главархивом, в том числе через центры госуслуг «Мои Документы».
«Горожане всегда любили проводить время в парках - радоваться первому теплу, любоваться оживающей природой. И не забывали все это запечатлеть на пленку», - подчеркнул мэр столицы.