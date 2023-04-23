Собянин: Столичный Главархив представил редкие фотографии весенней Москвы

«Главархив показал редкие фотографии весенней Москвы XX века - с помощью этих кадров можно заглянуть в прошлое нашего любимого города. Много снимков из Измайловского парка, «Сокольников» и музея-заповедника «Царицыно». В фокус объектива попал и уголок Нескучного сада, и первомайский салют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в 1950 году. Есть кадр из парка Центрального дома Красной Армии имени Фрунзе», - написал Собянин.