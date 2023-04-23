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В столице пройдет пятая спартакиада промышленников «Моспром»

В этом году сотрудники промышленных предприятий, студенты технических вузов и колледжей города в пятый раз попробуют свои силы в спартакиаде «Моспром». Традиционно масштабные соревнования для промышленников пройдут с июля по сентябрь. Подать заявку на отборочные состязания можно будет с 15 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В столице пройдет пятая спартакиада промышленников «Моспром»
© Mos.ru

«Спартакиада “Моспром” — прекрасная возможность проявить свои физические навыки, укрепить дружеские связи и обрести новые знакомства. В этом году мероприятие мы проводим уже в пятый раз. Однако интерес к соревнованиям не угасает, и количество желающих принять участие продолжает расти. В этот раз мы ожидаем рекордное количество спортсменов — около шести тысяч, это более половины от общего количества соревнующихся за предыдущие четыре года. Участников также ждут новинки: например, мы организовали отдельную лигу для учащихся столичных колледжей. Список дисциплин дополнили дартс и тэг-регби», — рассказал он.

Соревнование будет состоять из 12 видов спорта, среди которых бильярд, плавание, киберспорт, шахматы, легкая атлетика, баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис, хоккей и футбол. В прошлом году самым востребованным видом спорта стал футбол — в него играли 600 человек.

Владислав Овчинский напомнил, что шансы на победу в соревнованиях увеличились: в 2022 году отменили общекомандный зачет, и теперь предприятия и вузы смогут заявить в каждом виде спорта более одной команды. Кроме того, теперь к соревнованиям допускают учащихся филиалов и учреждений среднего профессионального образования, входящих в структуру вуза.

В мае 2022 года спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия — 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников». Спартакиаду проводят в Москве с 2019 года. За четыре года в ней приняли участие более 9,5 тысячи человек.

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