В столице пройдет пятая спартакиада промышленников «Моспром»

«Спартакиада “Моспром” — прекрасная возможность проявить свои физические навыки, укрепить дружеские связи и обрести новые знакомства. В этом году мероприятие мы проводим уже в пятый раз. Однако интерес к соревнованиям не угасает, и количество желающих принять участие продолжает расти. В этот раз мы ожидаем рекордное количество спортсменов — около шести тысяч, это более половины от общего количества соревнующихся за предыдущие четыре года. Участников также ждут новинки: например, мы организовали отдельную лигу для учащихся столичных колледжей. Список дисциплин дополнили дартс и тэг-регби», — рассказал он.