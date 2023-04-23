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Всемирный день книги отметят в Музее Победы

В воскресенье, 23 апреля, во Всемирный день книги и авторского права, в Музее Победы пройдет праздничное мероприятие «Книжкины именины». Об этом сообщила пресс-служба музея.

Всемирный день книги отметят в Музее Победы
© Вечерняя Москва

С 15:30 около Зала Славы для всех желающих будут организованы интерактивные площадки. Мастер-классы и конкурсы проведут детские писатели Петр Кобликов, Наталья Осипова, студенты и преподаватели учебных заведений, а также журналисты детских изданий «Классный журнал» и «Мурзилка».

В 16:30 в зале «Конев» состоится театрализованное представление «Твой друг — детская книга». На сцене выступят студенты и преподаватели учебного корпуса «Колледж имени С.Я. Маршака» института СПО имени К.Д. Ушинского МГПУ, вокально-театральный коллектив «Звуки музыки», танцевальный коллектив «Кадетские традиции» Центра развития творчества детей и юношества «Гермес», студия художественного слова «Вдохновение» и другие.

В Музее Победы Герои Советского Союза и Герои России возложили цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы. Мероприятие прошло в рамках акции «Мы помним», которая состоялась в преддверии 9 Мая.

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