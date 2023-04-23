Сотрудники ЦОМП будут дежурить на 26 станциях метро 23 апреля

На Красную горку, в воскресенье, 23 апреля, сотрудники ЦОМП будут дежурить на 26 станциях метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, пассажиры смогут легко узнать сотрудников ЦОМП по ярким жилетам красного цвета с желтой вставкой.

Специалисты ответят на вопросы о маршрутах к мемориальным комплексам и храмам, а также объяснят, как найти нужный автобус, и подскажут, где находится ближайшая остановка. Кроме того, можно оставить заявку любым удобным способом, если вам потребуется сопровождение по маршруту, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Согласно поверьям, в день Красной горки заключаются самые крепкие союзы. В субботу, 22 апреля, был дан старт пятому свадебному сезону проекта «Новые адреса счастья» по выездной регистрации браков в необычных местах. Он действует в столице с 2019 года. Согласно статистике, каждая четвертая свадьба проходит именно на выездных локациях.