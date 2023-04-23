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47 минут назад

Сотрудники ЦОМП будут дежурить на 26 станциях метро 23 апреля

Вечерняя Москва

На Красную горку, в воскресенье, 23 апреля, сотрудники ЦОМП будут дежурить на 26 станциях метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Сотрудники ЦОМП будут дежурить на 26 станциях метро 23 апреля
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, пассажиры смогут легко узнать сотрудников ЦОМП по ярким жилетам красного цвета с желтой вставкой.

Специалисты ответят на вопросы о маршрутах к мемориальным комплексам и храмам, а также объяснят, как найти нужный автобус, и подскажут, где находится ближайшая остановка. Кроме того, можно оставить заявку любым удобным способом, если вам потребуется сопровождение по маршруту, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Согласно поверьям, в день Красной горки заключаются самые крепкие союзы. В субботу, 22 апреля, был дан старт пятому свадебному сезону проекта «Новые адреса счастья» по выездной регистрации браков в необычных местах. Он действует в столице с 2019 года. Согласно статистике, каждая четвертая свадьба проходит именно на выездных локациях.

Красная горка является праздником для верующих, исповедующих христианство. Этот день является популярным среди молодоженов. История, обычаи, дата наступления Красной горки в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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